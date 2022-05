Marché du Vexin-Thelle Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin Catégories d’évènement: 60240

Chaumont-en-Vexin

Marché du Vexin-Thelle Chaumont-en-Vexin, 3 juin 2022, Chaumont-en-Vexin.

2022-06-03 16:00:00 – 2022-06-03 20:00:00

Chaumont-en-Vexin 60240 Chaumont-en-Vexin Artisans, commerçants et producteurs locaux vous attendent le premier vendredi de chaque mois pour le marché mensuel du Vexin-Thelle ! Artisans, commerçants et producteurs locaux vous attendent le premier vendredi de chaque mois pour le marché mensuel du Vexin-Thelle ! frollet@vexinthelle.com +33 3 44 49 15 15 https://www.vexinthelle.fr/ Artisans, commerçants et producteurs locaux vous attendent le premier vendredi de chaque mois pour le marché mensuel du Vexin-Thelle ! Service communication CCVT

Chaumont-en-Vexin

