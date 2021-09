Le Grand-Quevilly Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Marché du Tissu Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Marché du Tissu Parc des expositions de Rouen, 14 novembre 2021, Le Grand-Quevilly. Marché du Tissu

Parc des expositions de Rouen, le dimanche 14 novembre à 10:00

Le Marché du tissu est de retour au Parc des Expositions de Rouen le dimanche 14 novembre de 10h à 17 h ! Sur 3 000m², une cinquantaine d’exposants proposeront toutes sortes de tissus : tissus d’habillement, tissus d’intérieur, tissu décoratif, tissus de matelassage et patchwork, mercerie, machines à coudre et pleins d’autres articles pour vous satisfaire. L’entrée est gratuite. Rendez-vous dans le hall 1 du Parc Expo de Rouen le dimanche 14 novembre !

Entrée gratuite / Hall 1

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Parc des expositions de Rouen Adresse 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly