Saint-Aupre Isère Saint-Aupre La municipalité de St Aupre vous propose un marché alimentaire hebdomadaire. 10 commerçants vous proposent : fromage, fruit légumes, boulangerie, pâtisserie, biscuits faits maison, huitres coquillages, épicerie vrac, miel, sirop, confiture. mairie-st-aupre@wanadoo.fr +33 4 76 06 01 06 http://www.st-aupre.fr/ Saint-Aupre

