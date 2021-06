Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Marché du terroir Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Marché du terroir 2021-07-04 08:30:00 08:30:00 – 2021-08-29 12:00:00 12:00:00

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Chaque semaine, venez rencontrer quelques producteurs et artisans d’art locaux (une quinzaine d’exposants en général), qui vous proposeront leurs produits gourmands ou leurs créations originales. Flânez et remplissez votre panier ! mairie@vernoux-en-vivarais.fr +33 4 75 58 11 90 http://www.vernoux-en-vivarais.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-12 par

