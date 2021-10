Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-en-Coglès Marché du Terroir Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Germain-en-Coglès

Marché du Terroir Saint-Germain-en-Coglès, 6 novembre 2021, Saint-Germain-en-Coglès. Marché du Terroir Saint-Germain-en-Coglès

2021-11-06 15:00:00 – 2021-11-06 20:00:00

Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine Saint-Germain-en-Coglès Venez découvrir le Marché du Terroir ! GERM’ANIM et Cie organise un Marché du Terroir à la Salle polyvalente de Saint-Germain-en-Coglès le 06 novembre 2021. Tombola, Galettes saucisses, Crêpes et Buvette sur place. Entrée gratuite, Pass sanitaire obligatoire. +33 2 99 95 43 99 http://www.saint-germain-en-cogles.com/news/235/124/Marche-du-Terroir.html Venez découvrir le Marché du Terroir ! GERM’ANIM et Cie organise un Marché du Terroir à la Salle polyvalente de Saint-Germain-en-Coglès le 06 novembre 2021. Tombola, Galettes saucisses, Crêpes et Buvette sur place. Entrée gratuite, Pass sanitaire obligatoire. Saint-Germain-en-Coglès

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-en-Coglès Autres Lieu Saint-Germain-en-Coglès Adresse Ville Saint-Germain-en-Coglès lieuville Saint-Germain-en-Coglès