Marche du Terroir Saint-Bonnet-de-Cray Saint-Bonnet-de-Cray Catégories d’évènement: Saint-Bonnet-de-Cray

Sane-et-Loire

Marche du Terroir Saint-Bonnet-de-Cray, 2 avril 2023, Saint-Bonnet-de-Cray. Marche du Terroir

Salle d’Animation Rurale Saint-Bonnet-de-Cray Sane-et-Loire

2023-04-02 07:30:00 – 2023-04-02 Saint-Bonnet-de-Cray

Sane-et-Loire Saint-Bonnet-de-Cray 5-11-17-23 km. Randonnée à travers les vallons verdoyants du Brionnais avec 1,2 ou 3 ravitaillements selon les circuits. henri.jomain@orange.fr Saint-Bonnet-de-Cray

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Bonnet-de-Cray, Sane-et-Loire Autres Lieu Saint-Bonnet-de-Cray Adresse Salle d'Animation Rurale Saint-Bonnet-de-Cray Sane-et-Loire Ville Saint-Bonnet-de-Cray lieuville Saint-Bonnet-de-Cray Departement Sane-et-Loire

Marche du Terroir Saint-Bonnet-de-Cray 2023-04-02 was last modified: by Marche du Terroir Saint-Bonnet-de-Cray Saint-Bonnet-de-Cray 2 avril 2023 Saint-Bonnet-de-Cray Salle d'Animation Rurale Saint-Bonnet-de-Cray Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Saint-Bonnet-de-Cray Sane-et-Loire