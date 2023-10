Concert duo Zaïti (arts tsiganes et valse musette) Marché du terroir Saint-Bardoux, 20 octobre 2023, Saint-Bardoux.

Saint-Bardoux,Drôme

Vendredi 20 Octobre à partir de 18h30, le duo Zaïti (arts tsiganes et valse musette) sera en concert dans le cadre du Marché du terroir de St Bardoux.



Rendez-vous sur la place de la Salle des fêtes ! Rémunération des artistes au chapeau..

2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 . .

Marché du terroir Parking de la Salle des fêtes

Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Friday October 20 from 6:30pm, the Zaïti duo (Gypsy arts and musette waltz) will be in concert at the Marché du Terroir in St Bardoux.



See you on the Salle des fêtes square! Artists paid by the hat.

El viernes 20 de octubre a partir de las 18.30 h, el dúo Zaïti (artes gitanas y vals musette) actuará en el Marché du Terroir de St Bardoux.



¡Nos vemos en la plaza del pueblo! Artistas pagados con sombrero.

Am Freitag, den 20. Oktober ab 18.30 Uhr gibt das Duo Zaïti (Zigeunerkünste und Musette-Walzer) ein Konzert im Rahmen des Regionalmarkts von St Bardoux.



Wir treffen uns auf dem Platz vor dem Festsaal! Entlohnung der Künstler mit einem Hut.

