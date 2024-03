Marché du terroir Plouescat, dimanche 24 mars 2024.

Marché du terroir Plouescat Finistère

Dans le cadre de se financer pour divers projets éducatifs, le collège de la Baie du Kernic organise son marché du terroir. Marché 100% local, fermier, et produits d’artisans. Venez nombreux nous soutenir, soutenir nos producteurs locaux et profiter de leurs produits de qualité ! Inscription des exposants et informations générales à a demander par mail. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Salle omnisports du centre

Plouescat 29430 Finistère Bretagne fse.fichez@gmail.com

L’événement Marché du terroir Plouescat a été mis à jour le 2024-03-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX