Nouillonpont Meuse Nouillonpont Le printemps revient, avec lui hirondelles et bourgeons, mais pas seulement… Le marché du Terroir de Nouillonpont, absent depuis 2019 en raison du COVID revient cette année et avec lui, de nombreux produits locaux, alimentaires ou artisanaux. Buvette et restauration 100% locales avec le restaurant la Marmite de Rouvrois-sur-Othain et pâtissier-chocolatier Régis Lazard, ainsi que le Burger Meusien proposé par les Jeunes Agriculteurs du Canton de Spincourt. Les bières et vins de Meuse ou d’ailleurs agrémenteront votre repas et votre soirée que vous pourrez vivre en musique. Le repas proposé par la Marmite est : Lasagnes – 10€ par personne.

Réservations par téléphone au 06 43 78 65 64 +33 3 29 85 60 68 OT Portes de Verdun

