Marché du terroir Muttersholtz Muttersholtz Catégories d’évènement: 67600

Muttersholtz

Marché du terroir Muttersholtz, 29 juillet 2022, Muttersholtz. Marché du terroir Muttersholtz

2022-07-29 17:00:00 – 2022-07-29

Muttersholtz 67600 Composez votre repas au fil des stands pour la soirée. Vous pouvez également sélectionner et emporter les produits qui vous ont séduits. Assiettes et couverts contre caution. Marché avec produits du terroir pour composer votre repas, à consommer sur place ou à emporter ! +33 6 86 97 70 74 Composez votre repas au fil des stands pour la soirée. Vous pouvez également sélectionner et emporter les produits qui vous ont séduits. Assiettes et couverts contre caution. Muttersholtz

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 67600, Muttersholtz Autres Lieu Muttersholtz Adresse Ville Muttersholtz lieuville Muttersholtz Departement 67600

Muttersholtz Muttersholtz 67600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muttersholtz/

Marché du terroir Muttersholtz 2022-07-29 was last modified: by Marché du terroir Muttersholtz Muttersholtz 29 juillet 2022 67600 muttersholtz

Muttersholtz 67600