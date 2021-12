Rhinau Rhinau Bas-Rhin, Rhinau Marché du terroir hebdomadaire du samedi matin Rhinau Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rhinau Bas-Rhin Une quinzaine de commerçants et producteurs sont là pour remplir vos paniers : vente de vin, miel, ail. Présence d’un boucher, d’une librairie ambulante, un savonnier,….

