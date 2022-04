Marché du terroir festif Gorges, 21 mai 2022, Gorges.

Marché du terroir festif Gorges

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21 00:00:00 00:00:00

Gorges Manche

À partir de 14h :

– marché de producteurs (pain, miel, viande, légumes, bières, cidre, savon…) avec dégustation sur place

– troc habitants autour de l’alimentation et de l’artisanat ainsi que des graines et plants

À partir de 17h : théâtre d’improvisation/cabaret avec la troupe les Zimproloco

À partir de 18h :

– musique et restauration sur place

À partir de 14h :

– marché de producteurs (pain, miel, viande, légumes, bières, cidre, savon…) avec dégustation sur place

– troc habitants autour de l’alimentation et de l’artisanat ainsi que des graines et plants

À partir de 17h : théâtre…

À partir de 14h :

– marché de producteurs (pain, miel, viande, légumes, bières, cidre, savon…) avec dégustation sur place

– troc habitants autour de l’alimentation et de l’artisanat ainsi que des graines et plants

À partir de 17h : théâtre d’improvisation/cabaret avec la troupe les Zimproloco

À partir de 18h :

– musique et restauration sur place

Gorges

dernière mise à jour : 2022-04-25 par