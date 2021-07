Docelles Docelles Docelles, Vosges MARCHÉ DU TERROIR ET SOIRÉE VOSGIENNE Docelles Docelles Catégories d’évènement: Docelles

MARCHÉ DU TERROIR ET SOIRÉE VOSGIENNE
2021-07-23 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-23 22:30:00 22:30:00
Salle multi-activités 20 rue du Colonel Bertin
Docelles Vosges

Docelles Vosges Docelles Soirée festive, musique et buvette accompagneront la restauration composée de beignets râpés.

En parallèle, producteurs et artisans locaux sont invités à présenter leurs produits. omscl.docelles88@gmail.com +33 7 51 68 97 40 dernière mise à jour : 2021-06-03 par

