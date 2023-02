Marché du terroir et des produits d’artisanat Aubenton Aubenton Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Aubenton Marché du terroir et des produits d’artisanat organisé une fois par mois dans une ambiance conviviale, sur le jeu de Paume et sous chapiteau.

Vous trouverez : du miel, des pains spéciaux et pâtisseries, du lait, des jus de fruits, du fromage, de la charcuterie, des savons, des bijoux, des livres, des fondants senteurs, des œufs, des conserves de volailles, des préparations de recettes, des articles de rénovation, déco, de l’ail, des légumes de saison. Marché du terroir et des produits d’artisanat organisé une fois par mois dans une ambiance conviviale, sur le jeu de Paume et sous chapiteau.

