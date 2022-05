Marché du terroir et de l’artisanat Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Marché du terroir et de l’artisanat Sancerre, 26 mai 2022, Sancerre. Marché du terroir et de l’artisanat Sancerre

2022-05-26 – 2022-05-26

Sancerre Cher Sancerre Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Sancerre et l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois organisent le Marché des Plus Beaux Détours de France. Il se tiendra sur l’Esplanade Porte-César, au coeur de la ville médiévale. Animation musicale et par La Sabotée Sancerroise

A 16 heures, une visite de la ville est proposée.

Ouvert à tous ! comitedesfetesdesancerre@gmail.com +33 6 81 15 91 46 Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Sancerre et l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois organisent le Marché des Plus Beaux Détours de France. Il se tiendra sur l’Esplanade Porte-César, au coeur de la ville médiévale. Animation musicale et par La Sabotée Sancerroise

A 16 heures, une visite de la ville est proposée.

Ouvert à tous ! ©pixabay

Sancerre

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville Sancerre Departement Cher

Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre/

Marché du terroir et de l’artisanat Sancerre 2022-05-26 was last modified: by Marché du terroir et de l’artisanat Sancerre Sancerre 26 mai 2022 cher Sancerre

Sancerre Cher