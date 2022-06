MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT Noyelles-sous-Lens Noyelles-sous-Lens Catégorie d’évènement: Noyelles-sous-Lens

MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT Noyelles-sous-Lens, 8 juillet 2022, Noyelles-sous-Lens. MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT Place de la Libération Noyelles-sous-Lens

2022-07-08 – 2022-07-08

Place de la Libération Noyelles-sous-Lens 62221 Noyelles-sous-Lens Plus de 40 exposants dans le domaine de l’alimentaire et de l’artisanat – Foods trucks avec espace de restauration – Buvette – Animation musicale – Ateliers cirque – Caricaturiste – Déambulation « Piratoria ». Retrouvez le marché du terroir et de l’artisanat pour sa 7ème édition ! svasse@noyelles.net +33 3 21 70 30 40 https://www.noyelles.net/ Plus de 40 exposants dans le domaine de l’alimentaire et de l’artisanat – Foods trucks avec espace de restauration – Buvette – Animation musicale – Ateliers cirque – Caricaturiste – Déambulation « Piratoria ». Place de la Libération Noyelles-sous-Lens

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégorie d’évènement: Noyelles-sous-Lens Autres Lieu Noyelles-sous-Lens Adresse Place de la Libération Ville Noyelles-sous-Lens lieuville Place de la Libération Noyelles-sous-Lens

MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT Noyelles-sous-Lens 2022-07-08 was last modified: by MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT Noyelles-sous-Lens Noyelles-sous-Lens 8 juillet 2022

Noyelles-sous-Lens