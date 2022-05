MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT Laveline-du-Houx Laveline-du-Houx Catégories d’évènement: Laveline-du-Houx

MARCHÉ DU TERROIR ET DE L'ARTISANAT Laveline-du-Houx, 22 mai 2022

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 17:00:00

Laveline-du-Houx Vosges Laveline-du-Houx A Laveline du Houx, la Société coopérative du Haut Barba organise un marché du terroir et de l’artisanat, le dimanche 22 mai de 10h à 17h Au Rendez-Vous 2 route de Laveline. nBuvette, restauration et 23 exposants vous y attendent. nVous y trouverez vos cadeaux pour la fête de mères, la fête des pères, pour les maîtres et maitresses, pour vous, votre famille et vos amis. nQuelques exemples : Sacs, bijoux, décorations, jouets en bois, articles en cuir, savons, bougies, couteaux, produits au safran, thés, tisanes, bières, vins, fromages, saucissons, fumés, … nPour couronner tout cela une roue de la chance avec de superbes lots. nConvivialité assurée. +33 6 40 24 40 90 https://www.facebook.com/LescooperateursduHautBarba 1

