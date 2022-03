Marché du terroir et de l’Artisanat Giel-Courteilles Giel-Courteilles Catégories d’évènement: Giel-Courteilles

Orne

Marché du terroir et de l’Artisanat Giel-Courteilles, 26 mai 2022, Giel-Courteilles. Marché du terroir et de l’Artisanat Giel-Courteilles

2022-05-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-26 17:00:00 17:00:00

Giel-Courteilles Orne Giel-Courteilles Notre établissement organise son 4ème marché de Terroir et Artisanat lors de sa traditionnelle porte ouverte.

Si vous êtes intéressés pour tenir un stand, merci de prendre contact avec Mélanie via mail : secretaire@giel-don-bosco.org pour plus de renseignements.

Prenez bien note de cette date, vous êtes les bienvenus ! Notre établissement organise son 4ème marché de Terroir et Artisanat lors de sa traditionnelle porte ouverte.

Si vous êtes intéressés pour tenir un stand, merci de prendre contact avec Mélanie via mail : secretaire@giel-don-bosco.org pour plus de… +33 2 33 67 99 00 Notre établissement organise son 4ème marché de Terroir et Artisanat lors de sa traditionnelle porte ouverte.

Si vous êtes intéressés pour tenir un stand, merci de prendre contact avec Mélanie via mail : secretaire@giel-don-bosco.org pour plus de renseignements.

Prenez bien note de cette date, vous êtes les bienvenus ! Giel-Courteilles

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Giel-Courteilles, Orne Autres Lieu Giel-Courteilles Adresse Ville Giel-Courteilles lieuville Giel-Courteilles Departement Orne

Giel-Courteilles Giel-Courteilles Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/giel-courteilles/

Marché du terroir et de l’Artisanat Giel-Courteilles 2022-05-26 was last modified: by Marché du terroir et de l’Artisanat Giel-Courteilles Giel-Courteilles 26 mai 2022 Giel-Courteilles Orne

Giel-Courteilles Orne