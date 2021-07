Cléder Cléder Cléder, Finistère Marché du Terroir et de l’Artisanat Cléder Cléder Catégories d’évènement: Cléder

Finistère

Marché du Terroir et de l’Artisanat Cléder, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Cléder. Marché du Terroir et de l’Artisanat 2021-07-14 10:00:00 – 2021-07-14 19:00:00 Port de Kerfissien Place François Mic

Cléder Finistère 30 exposants : produits bretons, légumes, apiculteur local, producteur de vin et de cidre, safran, produits fermiers, pâtes artisanales, calligraphe peintre, artisan savonnier, photographie, création de bijoux, d’objets en tissus et au crochet, vitrail-fusing, jouets en bois, auteure de livres, peinture sur coquillage, poterie, encadrement de toiles d’araignées, artisanat Touareg, fleurs séchées…

Participation des vanniers de Plouénan. Crêpes et galettes-saucisses.

