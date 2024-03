Marché du Terroir et d’Artisanat Place de Kercabellec Mesquer, mercredi 3 juillet 2024.

Marché du Terroir et d’Artisanat Régalez vos papilles et faites le plein de bons produits, tout en soutenant les fermes locales qui travaillent en Agriculture Paysanne ! La spécificité et la richesse des marchés paysans créés, dé… 3 juillet – 28 août, les mercredis Place de Kercabellec Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-03T09:00:00+02:00 – 2024-07-03T13:00:00+02:00

Fin : 2024-08-28T09:00:00+02:00 – 2024-08-28T13:00:00+02:00

Régalez vos papilles et faites le plein de bons produits, tout en soutenant les fermes locales qui travaillent en Agriculture Paysanne ! La spécificité et la richesse des marchés paysans créés, développés et/ou accompagnés par Terroirs 44 reposent sur les valeurs piliers de l’association : Agriculture Paysanne*, Alimentation locale, Vente Directe, Transparence, Collectif, Partage et Solidarité.

L’Espace Créateurs vous permettra de découvrir le savoir-faire d’une quinzaine d’artisans de la région.

Espace dégustation sur place. Animation musicale.

Place de Kercabellec Rue du Port 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-du-terroir-et-d-artisanat-mesquer.html »}]

FAMILLE MARCHE