Mesquer Place de Kercabellec Loire-Atlantique, Mesquer Marché du Terroir et d’Artisanat Place de Kercabellec Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Marché du Terroir et d’Artisanat Place de Kercabellec, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Mesquer. Marché du Terroir et d’Artisanat

du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août à Place de Kercabellec

Marché de producteurs locaux et d’artisanat d’art.

Animation musicale

Public

Marché de producteurs locaux et d’artisanat d’art. Animation musicale Place de Kercabellec Rue du Port 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T13:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T13:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T13:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T13:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T13:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T13:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T13:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Place de Kercabellec Adresse Rue du Port 44420 Mesquer Ville Mesquer