Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines En 2023, les marchés paysans seront de retour cet été avec le Patrimoine Paysan de Montagne au cœur du Parc de la Villa Burrus les mardis soir en Juillet et en Août. Une occasion festive et conviviale à ne pas manquer pour découvrir les spécialités et les produits du Val d’Argent. Nous vous donnons rendez-vous de 18h à 21h30 pour partager un moment en toute convivialité. Restauration sur place à déguster sur place ou à emporter : Barbecue à votre disposition pour grillades, tartes flambées, râpé de pomme de terres, salades, glaces, pâtisseries, crêpes, boissons chaudes ou froides et tous les produits des exposants présents. 300 places assises sous tonnelles. N’oubliez pas d’apporter vos couverts ainsi qu’une glacière pour vos achats. Gratuit. Renseignements : 03 89 58 63 51. Les producteurs locaux vous proposent de découvrir leurs produits le tout dans une ambiance conviviale dans le Parc de la Villa Burrus +33 3 89 58 63 51 Sainte-Croix-aux-Mines

