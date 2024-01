MARCHÉ DU TERROIR Brasserie de la Dieue Dieue-sur-Meuse, dimanche 4 février 2024.

Dimanche

L’Union des Commerçants vous propose ses produits légumes, œufs, lentilles, viandes, fromages et laitages, fruits, confitures, miel, gâteaux, glaces, jus de fruits, plats traiteurs, vins et bière de Meuse…

Le 1er et le 3e dimanche de chaque mois de 9h à 13h.Tout public

0 EUR.

Brasserie de la Dieue 21 Rue du Moulin

Dieue-sur-Meuse 55320 Meuse Grand Est pa.lepage@yahoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 09:00:00

fin : 2024-02-04 13:00:00



