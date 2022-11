MARCHÉ DU TERROIR – DÉCEMBRE FESTIF Mattaincourt Mattaincourt Catégories d’évènement: Mattaincourt

MARCHÉ DU TERROIR – DÉCEMBRE FESTIF
Mattaincourt, 3 décembre 2022

Halle Parpignan, Mattaincourt Vosges

2022-12-03 08:30:00 – 2022-12-03 12:00:00

Rue du Centre – Halle Parpignan Halle Parpignan

Mattaincourt

Vosges Marché du terroir

Samedi 3 décembre : tombola, vente de sapins naturels par la boutique fleurie, atelier spécial Noël (confection de décorations de Noël « zéro déchet » avec l’association Vivre Boux. Visite de Saint Nicolas à 11h et bistrot du marché. Avec la présence des producteurs habituels et les produits festifs.

Samedi 17 décembre : vente assiette dégustation spéciales fêtes proposée par la PIZZ à Lolo. Visite du père Noël à 11h et bistrot du marché. Avec la présence des producteurs habituels et les produits festifs.
mattaincourt@wanadoo.fr +33 3 29 37 00 68 http://www.mattaincourt.mairie.com/

