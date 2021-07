Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges MARCHÉ DU TERROIR, DE L’ARTISANAT ET ANIMATION COMMERCIALE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

MARCHÉ DU TERROIR, DE L’ARTISANAT ET ANIMATION COMMERCIALE Mirecourt, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Mirecourt. MARCHÉ DU TERROIR, DE L’ARTISANAT ET ANIMATION COMMERCIALE 2021-07-17 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-17 19:00:00 19:00:00

Mirecourt Vosges Marché de producteur et artisan

marché du bio et de l’artisanat, animations de rue et déballage des commerçants +33 3 29 37 81 60 http://www.mirecourt.fr/ Ville de Mirecourt dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Mirecourt Adresse Ville Mirecourt lieuville 48.30087#6.13394