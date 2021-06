Barenton Barenton Barenton, Manche Marché du terroir, cinéma de plein air et bal en plein air Barenton Barenton Catégories d’évènement: Barenton

Marché du terroir, cinéma de plein air et bal en plein air Barenton, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Barenton. Marché du terroir, cinéma de plein air et bal en plein air 2021-07-09 – 2021-07-09

Barenton Manche Barenton Structure gonflable gratuite à partir de 14h. Marché du terroir de 18h à 22h. Cinéma en plein air avec la projection du film « C'est quoi cette mamie ? » à 22h30. Bal en plein air à partir de minuit. Restauration et buvette sur place. Pensez à prévoir votre plaid ou votre couverture. +33 2 33 59 45 10 dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Barenton, Manche Autres Lieu Barenton Adresse Ville Barenton lieuville 48.59691#-0.83532