Marché du terroir Ceaucé Ceaucé Catégories d’évènement: Ceaucé

Orne

Marché du terroir Ceaucé, 8 juillet 2022, Ceaucé. Marché du terroir Ceaucé

2022-07-08 16:00:00 – 2022-07-08 20:00:00

Ceaucé Orne Ceaucé D’avril à octobre, tous les 2e et 4e vendredi de chaque mois, retrouvez le marché du terroir de Ceaucé. Une douzaine d’exposants seront présents. Cette année, les marchés se verront agrémentés d’animations.

24 juin : animation musicale

22 juillet : jeux pour enfants et balade en calèche

26 août : arts du Cirque et balade en calèche D’avril à octobre, tous les 2e et 4e vendredi de chaque mois, retrouvez le marché du terroir de Ceaucé. Une douzaine d’exposants seront présents. Cette année, les marchés se verront agrémentés d’animations.

24 juin : animation musicale

22 juillet… +33 2 33 38 31 19 D’avril à octobre, tous les 2e et 4e vendredi de chaque mois, retrouvez le marché du terroir de Ceaucé. Une douzaine d’exposants seront présents. Cette année, les marchés se verront agrémentés d’animations.

24 juin : animation musicale

22 juillet : jeux pour enfants et balade en calèche

26 août : arts du Cirque et balade en calèche Ceaucé

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ceaucé, Orne Autres Lieu Ceaucé Adresse Ville Ceaucé lieuville Ceaucé Departement Orne

Ceaucé Ceaucé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ceauce/

Marché du terroir Ceaucé 2022-07-08 was last modified: by Marché du terroir Ceaucé Ceaucé 8 juillet 2022 Ceaucé Orne

Ceaucé Orne