Brassy Brassy Brassy, Nièvre Marché du Terroir Brassy Brassy Catégories d’évènement: Brassy

Nièvre

Marché du Terroir Brassy, 14 août 2021, Brassy. Marché du Terroir 2021-08-14 – 2021-08-14

Brassy Nièvre Brassy Marché du terroir, repas champêtre et feu d’artifice à Brassy au stade Robert Foliau. Organisé par le Club des jeunes. Restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire. Marché du terroir de 17h à 22h. Animation musicale, structure gonflable. Repas à partir de 19h30 : Salade composée, Pavé de bœuf à la plancha & frites, fromage du Val d’Osseux, Abricotine. Tarif 17€ ; 11€ moins de 12 ans. +33 3 86 22 82 74 Marché du terroir, repas champêtre et feu d’artifice à Brassy au stade Robert Foliau. Organisé par le Club des jeunes. Restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire. Marché du terroir de 17h à 22h. Animation musicale, structure gonflable. Repas à partir de 19h30 : Salade composée, Pavé de bœuf à la plancha & frites, fromage du Val d’Osseux, Abricotine. Tarif 17€ ; 11€ moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Brassy, Nièvre Autres Lieu Brassy Adresse Ville Brassy lieuville 47.26437#3.93851