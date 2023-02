MARCHÉ DU TERROIR Brasserie de la Dieue Dieue-sur-Meuse OT VAL DE MEUSE - VOIE SACREE Dieue-sur-Meuse Catégories d’Évènement: Dieue-sur-Meuse

Meuse Dieue-sur-Meuse L’Union des Commerçants vous propose ses produits : légumes, œufs, lentilles, viandes, fromages et laitages, fruits, confitures, miel, gâteaux, glaces, jus de fruits, plats traiteurs, vins et bière de Meuse…

Le 1er et le 3e dimanche de chaque mois de 9h à 13h. pa.lepage@yahoo.fr +33 6 20 30 57 96 Brasserie de la Dieue 21 Rue du Moulin Dieue-sur-Meuse

dernière mise à jour : 2023-02-06

