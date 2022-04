Marché du terroir au Rucher de la Poterie à Vassy Valdallière, 17 juillet 2022, Valdallière.

Marché du terroir au Rucher de la Poterie à Vassy Vassy Lieu-dit La Poterie Valdallière

2022-07-17 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-17 18:30:00 18:30:00 Vassy Lieu-dit La Poterie

Valdallière Calvados

Le rucher et cueillette de la poterie vous propose un journée porte-ouverte avec marché du terroir. Animation gratuite toute la journée avec extraction de miel et dégustation, 1 échantillon offert. Au programme, cueillette, et producteurs locaux. restauration sur place

Le rucher et cueillette de la poterie vous propose un journée porte-ouverte avec marché du terroir. Animation gratuite toute la journée avec extraction de miel et dégustation, 1 échantillon offert. Au programme, cueillette, et producteurs locaux….

+33 6 84 02 19 47

Le rucher et cueillette de la poterie vous propose un journée porte-ouverte avec marché du terroir. Animation gratuite toute la journée avec extraction de miel et dégustation, 1 échantillon offert. Au programme, cueillette, et producteurs locaux. restauration sur place

Lapersonne

Vassy Lieu-dit La Poterie Valdallière

dernière mise à jour : 2022-04-26 par