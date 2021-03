Marché du terroir au Château Mons La Graveyre, 14 mars 2021-14 mars 2021, Cambes.

Marché du terroir au Château Mons La Graveyre 2021-03-14 – 2021-03-14 Lieu-dit La Taste Château Mons La Graveyre

Cambes Gironde Cambes

Le Château Mons La Graveyre organise son marché le deuxième dimanche de chaque mois de 10h à 13h, entre vignes, forêt et fleuve.

Parmi les exposants, il y a vins, huîtres, huile d’olive, plantes aromatiques et médicinales, produits transformés, cosmétiques, fromage, livres et vinyles…

Selon la météo, une balade gratuite dans les vignes vers 11h est encadrée par la propriétaire.

+33 6 08 35 76 59

mons la graveyre