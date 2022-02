Marché du terroir & artisanat Malemort-du-Comtat Malemort-du-Comtat Catégories d’évènement: Malemort-du-Comtat

Vaucluse

Marché du terroir & artisanat Malemort-du-Comtat, 15 juin 2022, Malemort-du-Comtat. Marché du terroir & artisanat Malemort-du-Comtat

2022-06-15 17:00:00 17:00:00 – 2022-09-15 20:00:00 20:00:00

Malemort-du-Comtat Vaucluse Malemort-du-Comtat Un marché nocturne 100% local où vous trouverez des produits de la région et de l’artisanat de qualité ! accueil-mairie@malemortducomtat.fr +33 4 90 69 71 11 Malemort-du-Comtat

dernière mise à jour : 2021-08-26 par Vaucluse Provence Attractivité

Détails Catégories d’évènement: Malemort-du-Comtat, Vaucluse Autres Lieu Malemort-du-Comtat Adresse Ville Malemort-du-Comtat lieuville Malemort-du-Comtat Departement Vaucluse

Malemort-du-Comtat Malemort-du-Comtat Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malemort-du-comtat/

Marché du terroir & artisanat Malemort-du-Comtat 2022-06-15 was last modified: by Marché du terroir & artisanat Malemort-du-Comtat Malemort-du-Comtat 15 juin 2022 Malemort-du-Comtat Vaucluse

Malemort-du-Comtat Vaucluse