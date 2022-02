MARCHE DU TERROIR Aniane, 2 janvier 2022, Aniane.

MARCHE DU TERROIR Aniane

2022-01-02 – 2022-01-02

Aniane Hérault

Marché du terroir

Tous les dimanches matins sur la Place Etienne Sanier à Aniane

Venez découvrir les producteurs de notre terroir !

Des sorbets bio concoctés par un producteur de fruits et d’aromates d’Aniane, de la bière artisanale brassée par un Anianais dans le cœur d’Hérault, des fruits et légumes de saisons par deux maraîchers locaux, du vin nature et bio d’un Anianais sur Puilacher, des fromages de chèvres d’Aveyron, du miel et des huiles essentielles de Saint Jean de Fos, des confitures / confits / sirops de Saint-Pargoire, des jus de fruits et huiles d’olives de Saint-Jean-de-Fos, des savons artisanaux d’une éleveuse de brebis et productrice d’aromates…

Bref, beaucoup de saveurs, d’odeurs et bonne humeur. Venez nombreux les découvrir !

Marché du terroir

Tous les dimanches matins sur la Place Etienne Sanier à Aniane

communication@ville-aniane.fr +33 4 67 57 01 40 https://www.ville-aniane.com/

Marché du terroir

Tous les dimanches matins sur la Place Etienne Sanier à Aniane

Venez découvrir les producteurs de notre terroir !

Des sorbets bio concoctés par un producteur de fruits et d’aromates d’Aniane, de la bière artisanale brassée par un Anianais dans le cœur d’Hérault, des fruits et légumes de saisons par deux maraîchers locaux, du vin nature et bio d’un Anianais sur Puilacher, des fromages de chèvres d’Aveyron, du miel et des huiles essentielles de Saint Jean de Fos, des confitures / confits / sirops de Saint-Pargoire, des jus de fruits et huiles d’olives de Saint-Jean-de-Fos, des savons artisanaux d’une éleveuse de brebis et productrice d’aromates…

Bref, beaucoup de saveurs, d’odeurs et bonne humeur. Venez nombreux les découvrir !

Aniane

dernière mise à jour : 2022-01-17 par