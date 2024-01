Marché du Terroir Alsacien / Spécialités d’Automne Epfig, dimanche 7 juillet 2024.

Marché du Terroir Alsacien / Spécialités d’Automne Epfig Bas-Rhin

Dégustations, restauration, bal, animation folklorique et musicale

Dans un cadre bucolique au cœur de la route des Vins d’Alsace, venez à la rencontre de producteurs et artisans locaux !

Une journée de festivités, de découvertes et de partage, l’occasion de remplir vos paniers de produits frais (légumes, viande, fromages, chocolats, vins…) mais aussi de produits hygiène / beauté (savons, déodorant…) et de jolies créations artisanales (déco, céramique, bougies…).

Restauration sur place et à emporter (tartes flambées, croque-monsieur artisanaux, Vins d’Alsace, bières artisanales…).

ANIMATIONS

• Jeux d’enfants en libre accès

• Animation musicale,

• Convivialité et bonne humeur assurées, venez passer une journée d’échanges et de partage à nos côtés0 EUR.

Place de la Mairie

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est epfig@locavor.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 18:00:00

fin : 2024-08-25



