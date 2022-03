Marché du terroir à Kerhinet Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Marché du terroir à Kerhinet Village de Kerhinet 44410 St lyphard, 7 juillet 2022, St lyphard. Marché du terroir à Kerhinet

du jeudi 7 juillet au jeudi 15 septembre à Village de Kerhinet 44410 St lyphard

Les producteurs du marché de Kerhinet vous proposeront leurs plats uniquement en service à emporter. Ces nouvelles dispositions permettront de ne pas soumettre les visiteurs au pass sanitaire durant leurs achats au marché et leur visite du village. Les visiteurs auront la possibilité de pique-niquer librement sur le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T09:00:00 2022-07-07T16:00:00;2022-07-14T09:00:00 2022-07-14T16:00:00;2022-07-21T09:00:00 2022-07-21T16:00:00;2022-07-28T09:00:00 2022-07-28T16:00:00;2022-08-04T09:00:00 2022-08-04T16:00:00;2022-08-11T09:00:00 2022-08-11T16:00:00;2022-08-18T09:00:00 2022-08-18T16:00:00;2022-08-25T09:00:00 2022-08-25T16:00:00;2022-09-01T09:00:00 2022-09-01T16:00:00;2022-09-08T09:00:00 2022-09-08T16:00:00;2022-09-15T09:00:00 2022-09-15T16:00:00

