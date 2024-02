Marche du temps profond Monument aux morts Rigny-sur-Arroux, samedi 16 mars 2024.

Au cœur de l’écologie profonde, rejoignez une marche de 4,6 km pour parcourir les 4,6 milliards d’années de la Terre, au rythme de 1 million d’années par mètre.

À partir de la formation du système solaire et de la création de la Terre, la Deep Time Walk, co-créée par Stephan Harding et Sergio Maraschin en 2007 au Schumacher College (UK), nous invite à découvrir les événements importants de l’histoire intime de la Terre, notamment la formation de la Lune, la tectonique des plaques, l’évolution précoce de la vie, l’apparition des dinosaures et bien plus encore.

La marche mettra en lumière l’héritage ancestral de l’humanité et nous donnera à vivre l’interdépendance de la vie.

Cela nous aidera à comprendre le temps profond l’âge très ample de notre Terre et à explorer l’incroyable impact de notre espèce sur le fonctionnement de la biosphère.

Cette expérience ouvre des questionnements profonds qui nous interpellent, non seulement sur la manière dont nous imaginons le futur mais aussi sur la manière dont le futur nous imaginera.

Cette marche, guidée par Jean Matthieu, commencera à 13h30 et finira vers 17h. Il est important d’être là dès le départ. Inscription conseillée.

Etre bien chaussé et bien couvert pour cette marche en plein air. EUR.

Début : 2024-03-16 13:30:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Monument aux morts Départ du monument aux morts

Rigny-sur-Arroux 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesbergesdelarroux@gmail.com

