La Casba – Joigny, le samedi 27 novembre à 15:00

Une marche du temps profond pour mettre l’histoire de l’Homme en perspective avec celle de notre Planète. A savoir : * le nombre de places est limité par événement – si tu souhaites venir tu peux t’inscrire ??? [en complétant ce formulaire](https://forms.gle/JqFaTmpU6MWBJFdb7). ??? * Les activités sont en participation consciente : chaque personne à la fin de l’activité donne ce qu’elle estime juste et en fonction de ses besoins. * Les activités se déroulent à la CasBa et nécessitent une adhésion (à prix libre). * Des chambres, un café, et un espace détente sont disponibles si vous souhaitez venir avant ou rester après les activités

Participation Consciente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T18:00:00

