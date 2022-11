MARCHE DU TÉLÉTHON Xertigny Xertigny Catégories d’évènement: Vosges

MARCHE DU TÉLÉTHON Xertigny, 27 novembre 2022, Xertigny. MARCHE DU TÉLÉTHON

salle polyvalente Xertigny Vosges

2022-11-27 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-27 17:00:00 17:00:00 Xertigny

Vosges Xertigny 2 EUR Marche familiale de 10km environ.

Départ à partir de 9h jusqu’à 14h de la salle polyvalente de Xertigny au profit du téléthon

Sur la journée d’autres animations au profit du Téléthon seront proposées : atelier de travail manuel et animations des associations de Xertigny pour les enfants accompagnés de leurs parents.

Buvette et vente de gâteaux michel.peureux@gmail.com +33 6 30 69 58 37 Xertigny

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

