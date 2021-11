Foucarmont Foucarmont Foucarmont, Seine-Maritime Marche du Téléthon à Foucarmont Foucarmont Foucarmont Catégories d’évènement: Foucarmont

Foucarmont Seine-Maritime Foucarmont Le Club Notre Bon Vieux Temps et la Municipalité organise leur traditionnelle marche du Téléthon, au programme :

– 13h30 : Rendez-vous Place des Cateliers – Photo collective

– 13h45 : Départ – 2 parcours au choix – 6 ou 10 km

Au retour : café, vin chaud et crêpes offerts*

Participation de 3€ qui sera reversée intégralement au Téléthon

Nous avons besoin de vous !

