Meuse Marche mémorielle, le long de l’itinéraire emprunté par les soldats, (5 ou 10 km) est gratuite et ouverte aux randonneurs et aux cavaliers. 21 février 1916. L’Armée Allemande attaque Verdun. Les troupes partent d’Azannes, traversent Flabas et attaquent le Poste de Commandement du Colonel Driant, au Bois de Caures. La Bataille de Verdun est lancée. tourisme@damvillers-spincourt.fr +33 3 29 85 60 68 OT Portes de Verdun

