Azannes-et-Soumazannes Meuse Azannes-et-Soumazannes 21 février 1916. L’Armée Allemande attaque Verdun. Les troupes partent d’Azannes, traversent Flabas et attaquent le Poste de Commandement du Colonel Driant, au Bois de Caures. La Bataille de Verdun est lancée. 20 février 2022, pour la 20ème année, la Communauté de Communes de Damvillers Spincourt et l’Office de Tourisme des Portes de Verdun se rejoignent pour rendre hommage aux soldats tombés au Front ce jour-là, en proposant une marche mémorielle et franco-allemande, le long de l’itinéraire emprunté par les soldats. Cette marche d’une quinzaine de kilomètres est gratuite et ouverte aux randonneurs et aux cavaliers.

Vous traverserez la forêt de Flabas, le Bois de Caures et le village détruit de Soumazannes, avant de venir vous réchauffer dans la salle des fêtes d’Azannes. En fonction du contexte sanitaire, une brioche de l’amitié et un verre de vin chaud vous y attendront. tourisme@damvillers-spincourt.fr +33 3 29 85 95 44 OT Portes de Verdun

