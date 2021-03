Assat Assat Assat, Pyrénées-Atlantiques Marché du soir Assat Catégories d’évènement: Assat

Marché du soir, 19 mars 2021-19 mars 2021, Assat. Marché du soir 2021-03-19 16:00:00 – 2021-03-19 18:00:00

Assat Pyrénées-Atlantiques Assat Dans le cadre authentique du petit village d'Assat, les producteurs locaux vous proposent divers produits emblématiques du Béarn : fromages, pains et viennoiseries, viandes, légumes et miel. +33 5 59 85 08 47

Détails Catégories d’évènement: Assat, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Assat Adresse Ville Assat