Marché du soir à Seloncourt Seloncourt Seloncourt Catégories d’évènement: Doubs

Seloncourt

Marché du soir à Seloncourt Seloncourt, 29 juillet 2022, Seloncourt. Marché du soir à Seloncourt Place Croizat Place Ambroise Croizat Seloncourt

2022-07-29 – 2022-07-29 Place Croizat Place Ambroise Croizat

Seloncourt Doubs Seloncourt Venez faire le plein de produits locaux ! Les producteurs et artisans vous accueillent pour vous faire découvrir leurs produits dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Entrée libre Venez au marché en vélo avec Vélocité au départ de la Capitainerie de Montbéliard à 18h! (info : 06 02 26 28 15). Venez faire le plein de produits locaux ! Les producteurs et artisans vous accueillent pour vous faire découvrir leurs produits dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Entrée libre Venez au marché en vélo avec Vélocité au départ de la Capitainerie de Montbéliard à 18h! (info : 06 02 26 28 15). Place Croizat Place Ambroise Croizat Seloncourt

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Seloncourt Autres Lieu Seloncourt Adresse Place Croizat Place Ambroise Croizat Ville Seloncourt lieuville Place Croizat Place Ambroise Croizat Seloncourt Departement Doubs

Seloncourt Seloncourt Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seloncourt/

Marché du soir à Seloncourt Seloncourt 2022-07-29 was last modified: by Marché du soir à Seloncourt Seloncourt Seloncourt 29 juillet 2022 Doubs Seloncourt

Seloncourt Doubs