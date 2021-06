Marché du soir à Sainte-Marie Grand-Charmont, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Grand-Charmont.

Venez faire le plein de produits locaux ! Les producteurs et artisans vous accueillent pour vous faire découvrir leurs produits dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

De 17h à 22h dans le centre de la commune. Entrée libre

Sensibilisation au tri et au compostage.

