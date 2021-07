Badevel Badevel 25490, Badevel Marché du soir à Badevel Badevel Badevel Catégories d’évènement: 25490

Badevel

Marché du soir à Badevel Badevel, 27 août 2021-27 août 2021, Badevel. Marché du soir à Badevel 2021-08-27 – 2021-08-27

Badevel 25490 Badevel Venez faire le plein de produits locaux ! Les producteurs et artisans vous accueillent pour vous faire découvrir leurs produits dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

De 17h à 22h dans le centre de la commune. Entrée libre Animation autour des protéines végétales et animales par le Pavillon des Sciences.

Présence de l’Office de Tourisme et de sa boutique. Venez faire le plein de produits locaux ! Les producteurs et artisans vous accueillent pour vous faire découvrir leurs produits dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

De 17h à 22h dans le centre de la commune. Entrée libre Animation autour des protéines végétales et animales par le Pavillon des Sciences.

Présence de l’Office de Tourisme et de sa boutique. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: 25490, Badevel Étiquettes évènement : Autres Lieu Badevel Adresse Ville Badevel lieuville 47.50078#6.93895