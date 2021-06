Marché du soir à Allenjoie Dambenois, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Dambenois.

Marché du soir à Allenjoie 2021-07-02 – 2021-07-02

Dambenois Doubs Dambenois

Venez faire le plein de produits locaux ! Les producteurs et artisans vous accueillent pour vous faire découvrir leurs produits dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

De 17h à 22h dans le centre de la commune. Entrée libre

Venez au marché en vélo avec Vélocité au départ de la Capitainerie de Montbéliard (info : 06 02 26 28 15).

Sensibilisation au tri et au compostage.

Présence de l’Office de Tourisme et de sa boutique.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par