Bas-Rhin Plus d’une dizaine de producteurs locaux vous attendent avec leurs produits de qualité : fruits, légumes, crémerie, fromagerie, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, bretzels, glacier, traiteur, poisson fumé, couscous, fleurs, spécialités brésiliennes, spécialités sud-américaines (empenadas), réparation de vélos…

Nouveauté: tous les premiers samedis du mois, dégustation de produits par les producteurs, autour d’un café. Produits du terroir. +33 3 88 59 29 57 Marlenheim

