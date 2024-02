Marché du samedi Charensat, lundi 1 janvier 2024.

Marché du samedi Charensat Puy-de-Dôme

Autour de 8 exposants (variables) vente de confiture, miel, plantes légumes et fleurs, vin, bière, apéritifs, fromage et yaourt de chèvre, œufs, poissons, biscuits, Vrac en Combrailles, viande et pâté.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 12:00:00

Le bourg

Charensat 63640 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Marché du samedi Charensat a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme des Combrailles