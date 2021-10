Saint-Sulpice-de-Roumagnac Saint-Sulpice-de-Roumagnac Dordogne, Saint-Sulpice-de-Roumagnac Marche du Ruban rose Saint-Sulpice-de-Roumagnac Saint-Sulpice-de-Roumagnac Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Sulpice-de-Roumagnac

Marche du Ruban rose Saint-Sulpice-de-Roumagnac, 10 octobre 2021, Saint-Sulpice-de-Roumagnac. Marche du Ruban rose 2021-10-10 – 2021-10-10

Saint-Sulpice-de-Roumagnac Dordogne Saint-Sulpice-de-Roumagnac Marche du Ruban Rose 8/10 km au profit de la recherche contre le cancer du sein – Départ à partir de 9h du foyer rural, apéritif et tapas sur réservation (7€) Marche du Ruban Rose 8/10 km au profit de la recherche contre le cancer du sein – Départ à partir de 9h du foyer rural, apéritif et tapas sur réservation (7€) Marche du Ruban Rose 8/10 km au profit de la recherche contre le cancer du sein – Départ à partir de 9h du foyer rural, apéritif et tapas sur réservation (7€) © Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Sulpice-de-Roumagnac Autres Lieu Saint-Sulpice-de-Roumagnac Adresse Ville Saint-Sulpice-de-Roumagnac lieuville 45.20275#0.39339