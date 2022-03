Marché du risque santé : construction, gouvernance, innovation sociale Faculté de droit et de science politique 06050 Nice Cedex 1 Catégories d’évènement: 06050 Nice Cedex 1

### Organisation scientifique [Le projet MaRiSa « Marché du risque santé : construction, gouvernance, innovation » (octobre 2017-mars 2021)](https://iode.univ-rennes1.fr/anr-projet-marisa-marche-du-risque-sante) est sous la responsabilité scientifique du professeur [Marion Del Sol](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/marion-del-sol) (IODE). ### Présentation du projet L’objectif du projet consiste à saisir ensemble les reconfigurations de la protection sociale complémentaire (induites notamment par la généralisation de la couverture santé complémentaire des salariés) et celles de l’État social. L’ambition est de mettre en discussion les capacités de ce marché particulier à produire de l’utilité sociale et pas uniquement de l’efficience économique. Le projet ambitionne, d’une part, de théoriser la co-construction du marché du risque santé par les différents acteurs (Union européenne, État, organismes assureurs, organisations syndicales et patronales, entreprises). Il se propose, d’autre part, d’appréhender les usages que les acteurs font des instruments juridiques du marché et leur capacité à produire de l’innovation sociale. Cette recherche empirique étudiera plus particulièrement les pratiques de deux types d’acteurs qui occupent une place importante dans le champ de l’assurance maladie complémentaire : les structures mutualistes qui sont les organismes d’assurance complémentaire traditionnellement dominants sur ce marché et les organisations syndicales et patronales dont le rôle devient central au regard de la montée en puissance de l’assurance collective. ### Publication en ligne en libre accès [Batifoulier Ph. et Del Sol M. (dir.), _Plus d’assurance santé pour moins de protection ? Le patient face au marché_](https://iode.univ-rennes1.fr/collection-en-ligne-amplitude-du-droit), Rennes, IODE, coll. “Amplitude du droit”, mars 2022, 334 p. ### Séminaire final [Télécharger le programme.](https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme_seminaire_marisa.pdf) **Adresse :** Faculté de droit et de science politique (salle 430) Université Côte d’Azur Campus Trotabas Av. Doyen Louis Trotabas 06000 Nice **Dates :** 21 et 22 mars 2022 Le séminaire de clôture du projet ANR MaRiSa se déroulera les 21 et 22 mars 2022, à Nice, à l’occasion de la parution de l’ouvrage “Plus d’assurance santé pour moins de protection ?”. Faculté de droit et de science politique Avenue Doyen Louis Trotabas 06050 Nice Cedex 1 Les Baumettes Alpes-Maritimes

